L’Aquila, Riunione della prima commissione consiliare, modifica orario

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, presieduta dal consigliere Livio Vittorini, si riunir? sempre mercoled? 19 ottobre, ma ? stato modificato l’orario: alle 17 in prima e alle 17.30 in seconda convocazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Resta confermata la sede, nella sala “Eude Cicerone” della presidenza del Consiglio in via Filomusi Guelfi (villa Gioia), e non ? modificato l’ordine del giorno, riguardante i pareri sulle proposte di delibere consiliari relative alla prima variazione del bilancio 2022-2024 dell’Istituzione Centro servizi anziani e per la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it