L’Aquila, Riunione della quarta e modifica della convocazione della quinta commissione consiliare

La quarta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Affari istituzionali e Regolamenti, si riunir? venerd? 13 ottobre, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rende noto la presidente, Gloria Nardecchia – viene evidenziato sul sito web.

All’ordine del giorno, l’espressione del parere sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante la modifica al regolamento di polizia municipale, in particolare per quanto attiene le misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento ai sensi della legge 48/2017.

La riunione della quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, prevista per mercoled? 11 ottobre, ? stata posticipata a venerd? 13 ottobre, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione (e comunque al termine della seduta della quarta commissione). La riunione si terr? sempre nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo – recita il testo pubblicato online. Resta invariato l’argomento all’ordine del giorno: “Azione di vigilanza sull’annunciata e inattuata demolizione di alcuni Progetti Case e Map”.

