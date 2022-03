L’Aquila, Riunione della quinta commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, presieduta dal consigliere Giustino Masciocco, si riunir domani, venerd 11 marzo, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno: “Analisi e considerazioni (propedeutiche al parere del prossimo bilancio di previsione) sia della delibera n. 289 del 23 luglio 2021 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, sia della risposta dell’Amministrazione Comunale del 2/2/2022”.

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it