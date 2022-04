L’Aquila, Riunione della seconda commissione consiliare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La seconda commissione consiliare del Comune dell’Aquila, Gestione del territorio, presieduta dal consigliere Luca Rocci, si riunir venerd 15 aprile, alle 8.30 in prima e alle 9 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone presso la presidenza del Consiglio comunale in via Filomusi Guelfi, per esaminare numerose proposte di deliberazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Nel dettaglio, si tratta di una variante al piano regolatore per l’ampliamento del cimitero di Santi di Preturo, dell’integrazione del masterplan relativo alla realizzazione di un centro sociale e ricreativo a via Antinori, di un’ulteriore variante per la realizzazione della nuova scuola media e per la riorganizzazione degli impianti sportivi a Paganica e di alcuni permessi di costruire e cambi di destinazione d’uso – aggiunge testualmente l’articolo online.

