L’Aquila, Riunione della terza commissione consiliare. Modifiche alle sedute della seconda e della quinta

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, si riunir? nella sala Eude Cicerone della Presidenza del Consiglio comunale (via Filomusi Guelfi, Villa Gioia) mercoled? 10 maggio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione – Ne d? notizia il presidente, Fabio Frullo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno, la discussione sulla problematica del dimensionamento scolastico – recita il testo pubblicato online.

La seconda commissione consiliare, Gestione del territorio, prevista inizialmente per venerd? 5 maggio, si riunir? invece nella sala Cicerone marted? 9 maggio, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione – Lo rende noto il presidente, Guglielmo Santella –

All’ordine del giorno, l’esame di due proposte di deliberazioni consiliari – Una riguarda il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’altra il progetto di completamento di via Montorio al Vomano, dallo stato Gran Sasso ‘Italo Acconcia’ a via Lanciano – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ confermata per venerd? 5 la seduta della quinta commissione, Garanzia e Controllo, ma sono stati modificati gli orari: alle 11 in prima e alle 12 in seconda convocazione, sempre presso la sala Cicerone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo comunica il presidente, Stefano Palumbo – aggiunge testualmente l’articolo online. In discussione lo stato di attuazione dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nel 2019 riguardante le problematiche e le prospettive del centro storico e l’impatto dei cantieri del centro cittadino sulle attivit? commerciali e i cittadini in generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it