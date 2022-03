L’Aquila, Riunione della terza commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, “Politiche sociali, culturali ed educative”, presieduta dalla consigliera Chiara Mancinelli, si riunir marted 29 marzo, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, per discutere il seguente argomento: problematiche del reparto di neurologia e stroke unit dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila”.

La seduta si terrà in videoconferenza – I giornalisti interessati a seguirla dovranno inviare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica angelo.bernardi@comune.laquila.it, specificando il nominativo e la testata di appartenenza, entro le 10 di martedì 29 marzo.

