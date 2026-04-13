L’Aquila: Riunione istituzionale sulla ricostruzione pubblica post sisma 2009 presso la Prefettura.

Si terrà domani, martedì 14 aprile alle ore 11, presso la sede della Prefettura dell’Aquila, un incontro istituzionale promosso dal Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, Mario Fiorentino, dedicato al tema “Ricostruzione post sisma 2009. Accelerazione degli interventi di ricostruzione pubblica”.

L’incontro, che vedrà la partecipazione della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Cultura, dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e di altre istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione, rappresenta un momento di confronto operativo per valutare lo stato di attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’incontro sarà guidato dal Prefetto dell’Aquila, Vito Cusumano, e prevede la partecipazione di diversi soggetti tra cui i rappresentanti dei Sindaci dei Comuni del cratere e delle Aree Omogenee, l’Università degli Studi dell’Aquila, l’Azienda Sanitaria Locale dell’Aquila, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER), l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP), nonché i titolari degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC).

L’obiettivo dell’incontro è di accelerare gli interventi di ricostruzione pubblica per garantire una più rapida ripresa dei territori colpiti dal sisma. Si tratta quindi di un momento importante per fare il punto sulla situazione attuale e per definire strategie e azioni future per completare il processo di ricostruzione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Struttura di Missione Sisma 2009, situata a Via della Ferratella in Laterano 51 a Roma, o consultare il sito web www.sisma2009.governo.it.