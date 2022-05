L’Aquila, Riunioni del Consiglio comunale e della quinta commissione consiliare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir luned 30 maggio, alle 11, a palazzetto dei Nobili, per l’esame del rendiconto di gestione (bilancio consuntivo) 2021. Prima di questa delibera, l’ordine del giorno prevede l’approvazione dell’inventario dei beni immobili di propriet comunale aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno, l’approvazione dell’inventario dei beni mobili nonch dell’elenco e della relativa raccolta fotografica delle opere d’arte in possesso del Comune, l’approvazione dei conti degli agenti contabili e del rendiconto di gestione 2021 dell’istituzione Centro servizi anziani.

- Pubblicità -

Il 30 maggio, sempre a palazzetto dei Nobili, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, si riunir anche la quinta commissione consiliare (Garanzia e Controllo). All’ordine del giorno, “l’audizione dei dirigenti scolastici, supportati dai rispettivi responsabili per la sicurezza, riguardante i piani di sicurezza elaborati e approvati, con particolare riferimento a criticit rilevate e/o migliorie da apportare con il contributo degli enti proprietari degli edifici scolastici”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it