L’Aquila, Riunioni della prima commissione consiliare

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Bilancio e Programmazione, presieduta dal consigliere Luigi Di Luzio, si riunir nuovamente mercoled 30 marzo, alle 11.30, in seduta di seconda convocazione, per esaminare alcune proposte di deliberazione non discusse nella seduta odierna – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare, l’organismo dovr votare alcune modifiche al regolamento per l’imposta municipale propria (Imu e Tari) e dovr valutare le proposte di provvedimento consiliare sul Dup e il bilancio di previsione 2022-2024 dell’istituzione Centro servizi anziani.

La seduta della stessa commissione prevista per domani, 29 marzo, stata invece rinviata a gioved 31 marzo, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, per l’esame del Documento unico di programmazione (Dup) e del bilancio di previsione 2022-2024 del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Entrambe le riunioni si svolgeranno in videoconferenza – I giornalisti interessati a seguirle dovranno inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica angelo – riporta testualmente l’articolo online. bernardi@comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it rispettivamente entro le 11 di mercoled 30 marzo ed entro le 8.30 di gioved 31 marzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

