L’Aquila, Riunioni della prima e della quarta commissione consiliare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, si riunir? gioved? 12 ottobre, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo comunica il presidente, Livio Vittorini. La commissione discuter? sulla relazione per l’ampliamento dei servizi informatici della societ? controllata Sed.

La quarta commissione consiliare, Affari istituzionali e Regolamenti, si riunir? invece marted? 10 ottobre, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, sempre nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio – riporta testualmente l’articolo online. Lo comunica la presidente, Gloria Nardecchia – L’argomento all’ordine del giorno riguarda la revisione dello Statuto comunale –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it