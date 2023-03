L’Aquila, Riunioni della prima e della quinta commissione consiliare

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, si riunir? luned? 6 marzo, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione, per esaminare la proposta di deliberazione riguardante la sollecitazione a presentare le proposte di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento energetico e la riqualificazione normativa della rete di illuminazione pubblica comunale, degli edifici dell’ente e degli immobili del progetto Case – si apprende dalla nota stampa. Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini – precisa il comunicato. La stessa commissione si riunir? anche marted? 7 marzo, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda – si apprende dal portale web ufficiale. All’ordine del giorno, l’esame delle proposte di delibere consiliari riguardanti le aliquote e le detrazioni Imu per l’anno in corso, il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie e le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu e Tari).

La quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, terr? invece una seduta venerd? 10 marzo, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda, per una verifica sullo stato di attuazione degli interventi a valere sulla legge regionale n. 41 del 2011, recante disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale all’Aquila e negli altri Comuni del cratere – si apprende dalla nota stampa. Lo comunica il presidente, Stefano Palumbo – riporta testualmente l’articolo online.

Le riunioni delle commissioni si terranno nella sede della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia).

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it