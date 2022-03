L’Aquila, Riunioni della quarta commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La quarta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila (Affari istituzionali e Regolamenti), presieduta dal consigliere Marcello Dundee, si riunir mercoled 23 marzo, alle 15.30 in prima e alle 16 in seconda convocazione, per discutere sulla seguente proposta di deliberazione consiliare: “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 30.01.2018 – modifica e adeguamento del titolo primo ‘costituzione e funzionamento della consulta comunale dello sport’”.

