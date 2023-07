L’Aquila, Riunioni della seconda commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La seconda commissione del Consiglio comunale, Gestione del territorio, si riunir? marted? 18 e mercoled? 19 luglio, in entrambi i casi alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, nella sala Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Ne d? notizia il presidente, Guglielmo Santella – viene evidenziato sul sito web.

Nella seduta del 18, la commissione consiliare sar? chiamata a esprimere il parere sulle proposte di deliberazione riguardanti il progetto di fattibilit? tecnico economica per interventi al polo universitario di Coppito, la rotazione di un’area in localit? Centi Colella da attrezzature generali a commerciali e l’autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato a via Sallustio, nel centro storico della citt?.

Il giorno successivo l’esame riguarder? gli atti concernenti la composizione del comitato di gestione della riserva regionale delle sorgenti del fiume Vera e il mutamento di destinazione d’uso e conseguente alienazione di alcuni terreni demaniali nella frazione di Roio –

