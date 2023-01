L’Aquila, Riunioni quinta commissione consiliare. Lunedì Consiglio comunale sulla movida

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, ‘Garanzia e Controllo’, si riunir? nei giorni 25 e 31 gennaio, in entrambi i casi alle 9 in prima e alle 9.30in seconda convocazione alla sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi, Villa Gioia – si apprende dal portale web ufficiale. Lo rende noto il presidente dell’organismo, Stefano Palumbo – riporta testualmente l’articolo online. La seduta del 25 gennaio ? dedicata alla verifica semestrale sull’attuazione di ordini del giorno e mozioni approvati dal Consiglio comunale, quella del 31 gennaioall’aggiornamento degli accordi territoriali.

Si ricorda che luned? 23 gennaio, alla sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo, alle 10, si svolger? la seduta aperta del Consiglio comunale sull’argomento “Disagio giovanile e movida in citt?”.

