L’Aquila: Roberto Jr Silveri riconfermato segretario alla Lega, al via i congressi di sezione in Abruzzo

Si è svolto questa mattina, presso la sede della Lega di via Bazzano all’Aquila, il Congresso della sezione comunale del partito, che ha visto la riconferma di Roberto Jr Silveri alla guida della segreteria cittadina. Silveri è stato eletto per acclamazione durante l’assemblea, che ha visto la partecipazione di numerosi militanti.

Il Congresso della Lega all’Aquila è il primo a svolgersi sul territorio regionale e segna l’inizio di una serie di incontri che coinvolgeranno tutte le altre sezioni del partito in Abruzzo nei prossimi giorni. Durante l’assemblea è stato eletto anche il nuovo direttivo, composto da sei membri: Davide Ferella, Fabio Nardecchia, Carla Mannetti, Giammarco Berardi, Michele Suriani e Luca Danaschi.

“Al riconfermato segretario e a tutti i componenti del Direttivo vanno i nostri migliori auguri”, hanno dichiarato Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, e Daniele Ferella, segretario provinciale Lega L’Aquila. “Il nostro impegno è sempre quello di essere vicini ai cittadini, ascoltare le loro esigenze e trasformarle in proposte concrete. E’ questo il modo di fare politica che contraddistingue la Lega e che continueremo a portare avanti”.

La riconferma di Roberto Jr Silveri alla guida della Lega all’Aquila sottolinea la continuità e la stabilità che il partito vuole mantenere nel territorio, al fine di continuare a rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini. La presenza di numerosi militanti all’assemblea testimonia il sostegno e l’interesse verso le attività svolte dalla Lega sul territorio.

L’obiettivo della Lega è quello di continuare a lavorare in stretto contatto con la cittadinanza, ascoltando le loro richieste e proponendo soluzioni concrete. La partecipazione attiva dei militanti e il rinnovo del direttivo confermano l’impegno del partito nel perseguire gli interessi della comunità locale.