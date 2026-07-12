- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Luglio 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaL’Aquila: Roberto Jr Silveri riconfermato segretario alla Lega, al via i congressi...
Politica

L’Aquila: Roberto Jr Silveri riconfermato segretario alla Lega, al via i congressi di sezione in Abruzzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si è svolto questa mattina, presso la sede della Lega di via Bazzano all’Aquila, il Congresso della sezione comunale del partito, che ha visto la riconferma di Roberto Jr Silveri alla guida della segreteria cittadina. Silveri è stato eletto per acclamazione durante l’assemblea, che ha visto la partecipazione di numerosi militanti.

Il Congresso della Lega all’Aquila è il primo a svolgersi sul territorio regionale e segna l’inizio di una serie di incontri che coinvolgeranno tutte le altre sezioni del partito in Abruzzo nei prossimi giorni. Durante l’assemblea è stato eletto anche il nuovo direttivo, composto da sei membri: Davide Ferella, Fabio Nardecchia, Carla Mannetti, Giammarco Berardi, Michele Suriani e Luca Danaschi.

“Al riconfermato segretario e a tutti i componenti del Direttivo vanno i nostri migliori auguri”, hanno dichiarato Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, e Daniele Ferella, segretario provinciale Lega L’Aquila. “Il nostro impegno è sempre quello di essere vicini ai cittadini, ascoltare le loro esigenze e trasformarle in proposte concrete. E’ questo il modo di fare politica che contraddistingue la Lega e che continueremo a portare avanti”.

La riconferma di Roberto Jr Silveri alla guida della Lega all’Aquila sottolinea la continuità e la stabilità che il partito vuole mantenere nel territorio, al fine di continuare a rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini. La presenza di numerosi militanti all’assemblea testimonia il sostegno e l’interesse verso le attività svolte dalla Lega sul territorio.

L’obiettivo della Lega è quello di continuare a lavorare in stretto contatto con la cittadinanza, ascoltando le loro richieste e proponendo soluzioni concrete. La partecipazione attiva dei militanti e il rinnovo del direttivo confermano l’impegno del partito nel perseguire gli interessi della comunità locale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it