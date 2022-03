L’Aquila, Salute: “Facciamo luce sull’endometriosi”, sabato 26 marzo la Fontana Luminosa illuminata di giallo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, stasera la Fontana Luminosa sar illuminata di giallo con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la cittadinanza rispetto a tale malattia cronica e invalidante, ancora poco conosciuta riguardo la causa e le cure, che colpisce milioni di persone – Si stima, infatti, che le donne affette da endometriosi siano 1 su 10, oltre 3 milioni in Italia e pi di 175 milioni nel mondo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Per far s che ci sia maggiore conoscenza circa la patologia l’amministrazione comunale ha scelto di aderire alla mobilitazione “Facciamo luce sull’endometriosi”, organizzata dall’associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi (A.L.I.C.E Odv), che offre un aiuto concreto alle donne affette dalla malattia, con un pensiero rivolto in particolare alle pi giovani, attraverso percorsi di prevenzione, e mette a disposizione di medici e pazienti adeguati strumenti di supporto – aggiunge testualmente l’articolo online.

“L’azione simbolica del Comune dell’Aquila una risposta all’invito pervenuto dall’associazione A.L.I.C.E Odv, che ha proposto di dare risalto alla conoscenza della patologia illuminando di giallo un monumento della citt” dichiara il primo cittadino, Pierluigi Biondi – “Malgrado la sua ampia diffusione l’endometriosi risulta ancora oggi una patologia spesso sconosciuta e sottovalutata – Purtroppo, non esiste una vera e propria cura, pertanto l’unica arma che abbiamo a disposizione la prevenzione – Per questo motivo fondamentale appellarci alla ricerca e informare cittadini, anche attraverso iniziative simboliche, per destare l’attenzione su patologie invalidanti e spesso poco conosciute come l’endometriosi” conclude il sindaco Biondi.

