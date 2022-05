L’Aquila, Salute: la Fontana Luminosa illuminata di viola per la “Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali” il 19 maggio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Comune dell'Aquila aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dall'associazione Mi.Cro Italia ODV illuminando di viola la Fontana Luminosa gioved prossimo, 19 maggio, in occasione della giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali (World IBD Day).

La malattia di Crohn e la colite ulcerosa incidono duramente sulla vita delle persone che ne sono affette, fino a comprometterne la vita lavorativa e familiare. Colpiscono gli adulti, uomini e donne, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre pi spesso insorgono in et pediatrica. In Italia si stima che ne soffrano circa 250mila persone. Nel mondo sono circa sei milioni i pazienti affetti da tale patologia.

L'importanza della manifestazione stata riconosciuta anche dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha conferito al World IBD Day la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana per l'alto valore sociale e morale.

