L’Aquila, Salute: la Fontana Luminosa si tinge di rosa, il Comune aderisce alla campagna per la ricerca sul cancro

Sabato prossimo, 1^ottobre, una luce rosa illuminer? il monumento storico della Fontana Luminosa, in piazza Battaglione degli Alpini – aggiunge la nota pubblicata. Il Comune dell’Aquila ha aderito, infatti, alla campagna di comunicazione “Nastro Rosa” promossa da Anci e fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica – si legge sul sito web ufficiale.

Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura di questa neoplasia, portando all’87% la sopravvivenza delle donne a 5 anni dalla diagnosi – precisa la nota online. Tuttavia, resta serio il problema delle forme pi? aggressive della malattia – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo motivo Fondazione Airc invita tutti a non fermarsi e sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre pi? curabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

