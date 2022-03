L’Aquila, Salute: raccolta di medicinali non scaduti presso le farmacie comunali dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Promuovere iniziative di recupero per la riduzione degli sprechi in ambito farmaceutico tramite un progetto di riutilizzo dei medicinali eccedenti e integri – aggiunge la nota pubblicata. Con queste finalit il Comune dell’Aquila ha stabilito di aderire al protocollo d’intesa proposto dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus, insieme con la Provincia dell’Aquila, la AFM Spa l’Aquila, il Coordinamento Confservizi – A.s.so – riporta testualmente l’articolo online. farm Regione Abruzzo e la ASL1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

- Pubblicità -

“Una lodevole iniziativa, quella della Fondazione del Banco Farmaceutico, gi presente in pi di 20 provincie italiane, che questa amministrazione ha deciso di promuovere per offrire ai cittadini l’opportunit di compiere un gesto di solidariet nei confronti del prossimo e dell’ambiente, perch un bene prezioso come il farmaco non vada sprecato, ma donato spontaneamente a chi in difficolt, riducendo al tempo stesso la produzione di rifiuti speciali” dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, che spiega come si svolger l’iniziativa: “Non appena siglato il protocollo d’intesa, saranno posizionati 6 contenitori di raccolta presso le farmacie comunali dove i medicinali, in corso di validit, integri e correttamente conservati, potranno essere donati da privati cittadini che non li utilizzano pi a seguito, ad esempio, di cambio/fine terapia o decesso di un congiunto malato o per semplice donazione”.

“L’obiettivo dell’iniziativa, a cui invito tutta la cittadinanza a partecipare, ha il duplice obiettivo di educare i cittadini al concetto del “non sprecare” insegnando a riconoscere il valore etico dei farmaci e aiutando al tempo stesso coloro che, in situazioni di svantaggio economico, non hanno la possibilit di acquistarli – precisa la nota online. Si tratta di un ulteriore passo in avanti di questa amministrazione nei confronti delle fasce pi deboli – conclude l’assessore Bignotti – che rafforza il nostro impegno affinch l’accesso alle cure e ai farmaci sia un diritto di tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it