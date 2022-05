L’Aquila, Salute: stasera la Fontana luminosa illuminata di rosso per la settimana nazionale della sclerosi multipla

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

In occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla, da oggi e fino al prossimo 5 giugno, la Fontana luminosa dell’Aquila sar illuminata di rosso – riporta testualmente l’articolo online. L’amministrazione comunale partecipa, infatti, all’attivit di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza della ricerca scientifica per sconfiggere una delle pi gravi malattie del sistema nervoso centrale – Si stima che in Italia ne soffrano circa 133mila persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. La causa e le cure risolutive non sono ancora state trovate, ma grazie ai progressi compiuti dalla medicina esistono terapie in grado di rallentarne il decorso e di migliorare la qualit di vita dei pazienti.

