L’Aquila, Salute: stasera la Fontana luminosa in lilla per la giornata nazionale dedicata alla lotta contro i disturbi alimentari

In occasione della giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, stasera il monumento storico della Fontana luminosa, in piazza Battaglione degli Alpini, sar? illuminato di colore lilla – si apprende dal portale web ufficiale. Il Comune dell’Aquila ha aderito, infatti, alla campagna “Never Give Up” promossa da Anci e da Never Give Up Onlus. L’intento ? di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, due patologie in costante crescita tra i giovani.

