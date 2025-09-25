L’Aquila, San Francesco 2025: presentato il programma delle iniziative. Protagonisti L’Aquila e l’Abruzzo nel nome del santo patrono d’Italia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Le iniziative del 4 ottobre 2025 saranno seguite in diretta RAI ed ? annunciata anche la presenza di membri del Governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Protagonista delle celebrazioni sar? quest’anno la Regione Abruzzo che, oltre ad offrire l’olio e altri doni, promuover? una serie di eventi culturali e parteciper? con circa 80 delegazioni comunali e oltre 2mila pellegrini.In allegato il comunicato della conferenza stampa per la presentazione delle celebrazioni nazionali 2025 in onore di San Francesco, patrono d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it