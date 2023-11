L’Aquila, San Giuliano: restituita alla città fontana dopo lavori di manutenzione straordinaria

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Restituita alla citt? la storica fontana di San Giuliano, situata tra l’omonima strada e via Caprini, lungo uno dei percorsi pi? frequentati da appassionati dell’attivit? fisica e delle escursioni.

Ad inaugurarla il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – si legge sul sito web ufficiale.

I lavori, per complessivi 25 mila euro, sono iniziati lo scorso 28 agosto e hanno riguardato la messa in sicurezza dei muri perimetrali e del lavatoio, la realizzazione di una tettoia in legno, in sostituzione di quella in cemento armato precedentemente demolita a causa dei danni prodotti dal terremoto del 6 aprile 2009, e la riqualificazione delle pietre e della maschera scolpita da cui fuoriesce la cannella dell’acqua – si legge sul sito web ufficiale.

“Con questo intervento – spiegano sindaco e assessore – l’amministrazione ha inteso rendere pi? accogliente e fruibile uno dei luoghi del cuore per gli aquilani, interessato da un notevole afflusso di persone che quotidianamente transitano da e verso l’area del Convento di San Giuliano e del sentiero della Madonna Fore – si apprende dalla nota stampa. Un’area , inoltre, dove entro l’anno partiranno i lavori di riqualificazione e riconfigurazione architettonica dell’area antistante la fontana dei Patitucci nell’ambito di un accordo tra Comune dell’Aquila, Universit? degli Studi dell’Aquila – Dipartimento DICEAA, Club Alpino Italiano Sezione dell’Aquila e Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori, finanziato dal fondo complementare del PNRR per un milione di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. ? in corso la progettazione, infine, l’iniziativa volta alla mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso di San Giuliano”.

