L’Aquila, San Valentino: installazioni a forma di cuore in centro storico

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Per celebrare San Valentino, il centro storico si illumina di rosso, con decorazioni e luminarie a tema – viene evidenziato sul sito web. La giunta comunale ha approvato l’iniziativa con l’obiettivo di valorizzare alcuni punti della citt?. Cos? il vicesindaco, Raffaele Daniele, ha commentato l’iniziativa: ?Abbiamo voluto regalare alla citt? un’atmosfera speciale, che potesse rendere ancora pi? vivo il nostro centro storico e offrire a cittadini e turisti un’esperienza da condividere: un invito a riscoprire la bellezza della nostra citt? e in particolare i luoghi rigenerati, oltre che una nuova iniziativa per sostenere le attivit? commerciali locali?. Le installazioni luminose, che saranno presenti sino alla fine del mese di febbraio, sono posizionate nelle seguenti strade e piazze: Via Patini (rinominata per l’occasione “Via dell’amore”) dove si trova un ‘punto selfie’ con mongolfiera con affaccio su Piazza Duomo, Piazza Regina Margherita, Piazza Chiarino, Piazza Nove Martiri.

