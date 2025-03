L’Aquila, Sanità: Consiglio comunale straordinari, centrodestra “Nostro impegno per migliorare qualità servizi per gli aquilani”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Il nostro impegno era, ? e sar? focalizzato sui grandi temi d’interesse e strategici per la nostra comunit?. Oggi, nella seduta del Consiglio comunale aperta e straordinaria sulla sanit?, il centrodestra ha dimostrato coerenza in tal senso nonostante una parte dell’opposizione non ne abbia voluto parlare concretamente e con seriet?. Appezziamo con favore, invece, il senso responsabilit? mostrato da altri esponenti della minoranza che, in maniera costruttiva, hanno contribuito ad elevare il dibattito con un confronto che ha portato a scelte condivise”.? quanto si legge in una nota congiunta di tutti i gruppi di maggioranza in Consiglio comunale – “Con il documento approvato dall’aula abbiamo chiesto al sindaco Biondi, anche nelle vesti di presidente del Comitato ristretto dei sindaci, di continuare nel suo impegno, incrementandolo, per garantire un’alta qualit? dei servizi offerti dalla sanit? aquilana – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo perfettamente consapevoli che questi debbano essere migliorati salvaguardando, al contempo, le condizioni di lavoro degli operatori e tutelando tutti i posti di lavoro, compresi quelli delle ditte e delle societ? esterne che ne contribuiscono all’erogazione – Abbiamo accolto e approvato le proposte del Passo Possibile e di Azione, che hanno sostenuto il nostro odg, di proporre l’istituzione di un’azienda regionale in house in grado di garantire i servizi alla Asl che attualmente sono esternalizzati e di avviare un’interlocuzione con il governo regionale affinch? vengano incrementati i fondi per la sanit? del nostro territorio in considerazione della sua estensione, della sua complessit? dal punto di vista orografico”.“Proseguiremo nell’azione intrapresa da tempo, avviata con l’apposito tavolo di monitoraggio costituito con Asl e associazioni disabili, affinch? venga individuata una soluzione adeguata alle esigenze degli utenti della Riabilitazione territoriale – si apprende dalla nota stampa. Noi siamo abituati a portare avanti e mantenere gli impegni assunti e, soprattutto su una questione sensibile e importante come la salute dei cittadini, continueremo a dare le risposte che i cittadini si aspettano”.

