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Politica

L’Aquila, sanità regionale in equilibrio: numeri smentiscono le critiche del consigliere Paolucci

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Sanità Abruzzo, Verrecchia (FdI): Paolucci continua a tifare per il dissesto

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, ha replicato alle dichiarazioni del consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, riguardo alla situazione sanitaria in Abruzzo. Verrecchia ha sottolineato che i bilanci consuntivi 2025 delle Asl e della Gestione sanitaria accentrata, approvati dalla Giunta regionale, dimostrano che il sistema sanitario regionale ha chiuso i conti in equilibrio con un avanzo di circa 34 milioni di euro.

Verrecchia ha sottolineato come il disavanzo complessivo delle Asl sia sceso a 74 milioni di euro, rispetto ai 103 milioni dell’anno precedente, evidenziando un netto miglioramento. Inoltre, ha specificato che le risorse della Gsa hanno restituito un avanzo di 34 milioni di euro, confermando un risultato positivo.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha criticato Paolucci per aver parlato di “sfida alla matematica”, sottolineando che l’Abruzzo ha centrato e migliorato gli obiettivi previsti nel Programma operativo 2025 grazie all’impegno del presidente Marco Marsilio, dell’assessore Nicoletta Verì e delle aziende sanitarie.

Verrecchia ha evidenziato che il disavanzo strutturale della sanità abruzzese è il risultato di criticità stratificate nel tempo e di criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale che penalizzano le regioni meno popolate. Ha sottolineato che il presidente Marsilio ha combattuto per ottenere maggiore equità per i cittadini abruzzesi.

Infine, Verrecchia ha dichiarato che la maggioranza valuterà ogni possibile misura utile ad alleggerire il carico fiscale dei cittadini abruzzesi, una volta confermati i risultati positivi dalla certificazione ministeriale. Ha concluso affermando che il lavoro svolto sta riportando equilibrio nei conti e maggiore solidità al sistema sanitario regionale.

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