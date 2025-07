L’Aquila, Santella (L’Aquila Protagonista): 600 mila euro per messa in sicurezza della viabilità di accesso alla riserva del Vera e collettore fognario a Tempera

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Con l’ok all’assestamento di bilancio da parte del Consiglio comunale dell’Aquila sono state recepiti 600 mila euro a valere sull’art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’avvio di un importante intervento di messa in sicurezza della viabilit? alternativa di accesso alla riserva e la contestuale realizzazione di un collettore fognario nella frazione di Tempera, in via delle Fontanelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’area interessata rappresenta una zona di grande valore ambientale e naturalistico, attualmente soggetta a criticit? idrogeologiche e a situazioni di rischio igienico-sanitario dovute alla presenza di fosse settiche e fosse Imhoff. Con questo intervento, fortemente atteso dalla cittadinanza e che oggi trova le risorse necessarie per la sua realizzazione, contiamo di mettere in sicurezza il collegamento alternativo con la Riserva del Vera, garantendo l’accessibilit? in condizioni di piena tutela per residenti, visitatori ed operatori – aggiunge la nota pubblicata. Al tempo stesso verr? realizzato un collettore fognario per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, che sar? connesso al depuratore pubblico, con la conseguente eliminazione dei sistemi di scarico non conformi oggi presenti nella zona – viene evidenziato sul sito web. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione dell’intera comunit? di Tempera – Non solo mettiamo in sicurezza un’area a rischio, ma contribuiamo anche alla tutela dell’ambiente e alla qualit? della vita per chi vive e frequenta questi luoghi – precisa il comunicato. Ringrazio il sindaco Biondi e tutta la maggioranza di governo del capoluogo d’Abruzzo per il supporto e l’attenzione dimostrata alla frazione con un intervento fattivo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Aquila, 28 luglio 2025Guglielmo Santella Consigliere comunale dell’Aquila (L’Aquila Protagonista) Presidente della seconda commissione consiliare

