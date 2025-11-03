- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 3, 2025
Attualità

L’Aquila, Scadenza delle carte di identità cartacee al 03 Agosto 2026

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Ufficio Anagrafe del Comune dell’Aquila ricorda che,  con propria Circolare n. 76/2025, il Ministero dell’Interno ha stabilito che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 1157 del 20 Giugno 2019, le carte d’identit? rilasciate su supporto cartaceo cesseranno di essere valide oltre la data del 3 agosto 2026, sia all’interno del territorio nazionale sia in caso di espatrio, anche quando la data di scadenza riportata sul documento sia successiva al 3 agosto 2026.Gli utenti ancora in possesso di una carta di identit? cartacea, pertanto, sono invitati a richiedere per tempo il rilascio del documento in formato elettronico senza attendere la scadenza – Si evidenzia che i cittadini che abbiano in programma un viaggio all’estero con rientro previsto oltre il 3 agosto 2026, non potranno viaggiare con il documento in formato cartaceo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dovranno, dunque, gi? partire dall’Italia con il passaporto oppure con la nuova CIE (carta di identit? elettronica), che avranno richiesto prima della partenza – viene evidenziato sul sito web. Si ricorda in ogni caso che, dopo essersi recati in Comune per richiedere la nuova CIE, sar? rilasciata nell’immediato una ricevuta provvisoria, valida come documento soltanto nell’ambito del territorio nazionale, e che occorreranno dieci giorni lavorativi per la spedizione del documento definitivo a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; pertanto, la nuova carta andr? richiesta entro e non oltre il 20 luglio 2026.La CIE pu? essere richiesta sia presso gli uffici di Via Roma sia presso le delegazioni di Paganica e Sassa negli orari di apertura al pubblico –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

