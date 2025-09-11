L’Aquila, Scimia (FdI): Bagno tra le prime frazioni ad avere una nuova scuola dell’infanzia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Oggi Bagno diventa una delle prime frazioni dell’Aquila a poter contare su una nuova scuola dell’infanzia: un edificio moderno, sicuro e dimensionato per due sezioni, progettato per offrire servizi educativi di qualit? e per diventare un presidio fondamentale della comunit?. La scuola, finanziata con 1,3 milioni di euro, ? stata realizzata con grande attenzione alla sicurezza sismica, alla funzionalit? degli spazi e alla possibilit? di un uso intenso e continuativo, cos? da rispondere pienamente alle esigenze delle famiglie e del territorio – recita il testo pubblicato online. L’inaugurazione di oggi rappresenta un passo concreto nella rinascita di Bagno e conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel dare nuova centralit? alle frazioni attraverso la ricostruzione e la programmazione dell’edilizia scolastica – viene evidenziato sul sito web. Una scuola non ? soltanto un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio simbolo di speranza e di futuro: con questa nuova struttura, Bagno torna ad essere protagonista del suo percorso di crescita e di rinascita – si legge sul sito web ufficiale. Questo risultato ? il frutto di una volont? politica chiara e determinata, che la nostra amministrazione ha perseguito con forza fin dall’inizio del primo mandato – Oggi lo celebriamo con viva soddisfazione personale e con la consapevolezza di consegnare ai cittadini un’opera fondamentale per la vita della comunit?”.Cos? il capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Leonardo Scimia – si apprende dal portale web ufficiale.

