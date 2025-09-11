- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 11, 2025
Attualità

L’Aquila, Scimia (FdI): Bagno tra le prime frazioni ad avere una nuova scuola dell’infanzia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Oggi Bagno diventa una delle prime frazioni dell’Aquila a poter contare su una nuova scuola dell’infanzia: un edificio moderno, sicuro e dimensionato per due sezioni, progettato per offrire servizi educativi di qualit? e per diventare un presidio fondamentale della comunit?. La scuola, finanziata con 1,3 milioni di euro, ? stata realizzata con grande attenzione alla sicurezza sismica, alla funzionalit? degli spazi e alla possibilit? di un uso intenso e continuativo, cos? da rispondere pienamente alle esigenze delle famiglie e del territorio – recita il testo pubblicato online. L’inaugurazione di oggi rappresenta un passo concreto nella rinascita di Bagno e conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel dare nuova centralit? alle frazioni attraverso la ricostruzione e la programmazione dell’edilizia scolastica – viene evidenziato sul sito web. Una scuola non ? soltanto un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio simbolo di speranza e di futuro: con questa nuova struttura, Bagno torna ad essere protagonista del suo percorso di crescita e di rinascita – si legge sul sito web ufficiale. Questo risultato ? il frutto di una volont? politica chiara e determinata, che la nostra amministrazione ha perseguito con forza fin dall’inizio del primo mandato – Oggi lo celebriamo con viva soddisfazione personale e con la consapevolezza di consegnare ai cittadini un’opera fondamentale per la vita della comunit?”.Cos? il capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Leonardo Scimia – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

