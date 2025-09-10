L’Aquila, Scimia (FdI): “Prosegue con determinazione lo sforzo dell’Amministrazione per scuole pubbliche a rischio sismico zero”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Prosegue senza sosta lo sforzo dell’Amministrazione comunale per assicurare scuole pubbliche sempre pi? sicure dal punto di vista sismico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un impegno concreto che, da febbraio, ha visto un’accelerazione significativa in seguito all’approvazione in Consiglio comunale di un documento voluto dalla maggioranza, con cui si ? chiesto all’Amministrazione di assumersi formalmente l’onere di garantire il massimo livello di sicurezza per tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale”.A dichiararlo ? Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che ha seguito direttamente, insieme all’Amministrazione, ogni fase del percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Da quel momento si ? svolto un lavoro enorme, capillare e meticoloso – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi per avermi consentito di seguire fin dall’inizio, passo dopo passo, tutte le fasi delle verifiche di vulnerabilit?. Un monitoraggio fondamentale, non solo per comprendere lo stato reale dell’edilizia scolastica, ma anche per dare risposte fondate, trasparenti e non strumentali ai cittadini”.“Ad oggi – prosegue Scimia – i dati non sono ancora completi, ma gi? possiamo affermare che non emergono problematiche tali da richiedere, secondo normativa, interventi urgenti – precisa il comunicato. Gli indici di vulnerabilit?, approfonditi con livelli di conoscenza pi? elevati, ci stanno restituendo un quadro sempre pi? chiaro e oggettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Contrariamente a chi gioca sulle ansie dei cittadini e si improvvisa esperto e portavoce regionale della sicurezza scolastica, noi lavoriamo con dati, evidenze tecniche e responsabilit?”.“Si tratta di un risultato unico, che pone L’Aquila come prima citt? in Italia con questo livello di attenzione e sistematicit? rivolta alla sicurezza sismica degli edifici scolastici – aggiunge la nota pubblicata. ? un modello, quello aquilano, fatto di pianificazione, conoscenza tecnica, visione e responsabilit? amministrativa – viene evidenziato sul sito web. ”Il capogruppo ricorda anche che “la stessa struttura tecnica che sta ricostruendo ex novo la gran parte degli edifici scolastici cittadini oggi sta includendo anche quelli che, nel 2009, avevano subito solo danni lievi e quindi furono riparati – precisa il comunicato. Anche questi sono ora inseriti, o in via di inserimento, all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, entro il prossimo anno scolastico 2025 2026 – annuncia Scimia – sono in programma le aperture di nuovi plessi scolastici”“Questo ? stato possibile anche grazie alla disponibilit? della Struttura di Missione, che ha permesso a questi edifici di accedere eventualmente al doppio finanziamento, riconoscendo la nostra volont? chiara e determinata: raggiungere ovunque possibile indici di vulnerabilit? massimi”.“Quando termineremo questo enorme lavoro – conclude Scimia – sar? nostra cura e dovere comunicarlo alla popolazione con un confronto pubblico aperto alla stampa, perch? crediamo nella trasparenza e nel coinvolgimento della comunit?. I cittadini meritano di conoscere nel dettaglio ci? che si ? fatto per la sicurezza delle scuole dei loro figli”.

