L’Aquila, Sclerosi multipla: domani monumenti illuminati in rosso anche all’Aquila

Domani, marted? 30 maggio, il monumento storico della Fontana luminosa, in piazza battaglione Alpini all’Aquila, sar? illuminato di rosso, su richiesta dell’AISM dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla durante la settimana di informazione dedicata alla malattia, che si tiene da oggi fino a domenica prossima 4 giugno –

Nel capoluogo abruzzese si terr?, inoltre, il prossimo 7 giugno un convegno scientifico dedicato alla patologia, sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

In altre citt? saranno organizzate ulteriori iniziative di sensibilizzazione: un congresso scientifico a Roma con 200 ricercatori da tutta Italia per fare il punto sulla ricerca, dal 30 maggio al 1? giugno, e un convegno per presentare i lavori dell’Agenda della Sclerosi multipla e patologie correlate 2025 nella sala Capitolare del Senato a Roma il 31 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Nelle principali citt? Italiane ? prevista l’illuminazione di palazzi significativi di colore rosso, simbolo della patologia – si apprende dal portale web ufficiale.

