L’Aquila, Scompare fratello sindaco Scurcola Marsicana, il cordoglio del sindaco Biondi

“In questo momento di profondi dolore e tristezza sono vicino al sindaco di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone, per la tragica e improvvisa scomparsa del fratello Danilo – Un lutto che ha colpito l’intera comunit scurcolese al quale partecipa quella del capoluogo abruzzese, stretta intorno ai familiari e a Nicolino, che conosco da tempo oltre che per il ruolo istituzionale ricoperto anche per essere un dipendente del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. A nome della Municipalit aquilana e titolo personale giungano sincere condoglianze”

