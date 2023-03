L’Aquila, Scomparsa Aldo Di Bitonto, il cordoglio del sindaco

- Advertisement -

“A nome della Municipalit? aquilana e a titolo personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Di Bitonto – Se ne va un pezzo di storia della nostra citt?, che ha contribuito a marcare un’epoca del calcio aquilano della quale, negli anni, sono stati tramandati ricordi e memoria – Non ha mai mancato di far venire meno il suo sostegno nei confronti dei colori rossoblu o di narrare aneddoti riferiti alla sua grandissima esperienza sportiva, che affascinavano e coinvolgevano quanti hanno avuto la fortuna di ascoltarli”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

