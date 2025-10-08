L’Aquila, Scomparsa Alesse: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“La notizia della scomparsa improvvisa del professor Edoardo Alesse mi lascia sgomento e profondamente addolorato – riporta testualmente l’articolo online. Gi? rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila, Alesse ha rappresentato un punto di riferimento per la comunit? accademica e per l’intera citt?. L’Aquila perde un uomo di grande cultura, generosit?, capace di dialogo, disponibilit? e visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con lui, come Amministrazione comunale, abbiamo condiviso progetti e iniziative di grande valore a favore degli studenti e del mondo universitario, in un clima sempre improntato alla collaborazione, alla stima reciproca e alla volont? di lavorare insieme per la crescita della nostra citt?. A nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, rivolgo ai familiari, agli amici e alla comunit? universitaria le pi? sentite condoglianze e la vicinanza della citt? in questo momento di dolore”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

