mercoledì, Ottobre 8, 2025
Attualità

L’Aquila, Scomparsa Alesse: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“La notizia della scomparsa improvvisa del professor Edoardo Alesse mi lascia sgomento e profondamente addolorato – riporta testualmente l’articolo online. Gi? rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila, Alesse ha rappresentato un punto di riferimento per la comunit? accademica e per l’intera citt?. L’Aquila perde un uomo di grande cultura, generosit?, capace di dialogo, disponibilit? e visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con lui, come Amministrazione comunale, abbiamo condiviso progetti e iniziative di grande valore a favore degli studenti e del mondo universitario, in un clima sempre improntato alla collaborazione, alla stima reciproca e alla volont? di lavorare insieme per la crescita della nostra citt?. A nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, rivolgo ai familiari, agli amici e alla comunit? universitaria le pi? sentite condoglianze e la vicinanza della citt? in questo momento di dolore”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

