mercoledì, Ottobre 8, 2025
L’Aquila, Scomparsa Alesse, il cordoglio dell’assessore Lancia

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’improvvisa scomparsa del Professore Edoardo Alesse, gi? rettore del nostro ateneo, mi addolora profondamente . Voglio esprimere sentimenti di sincero  cordoglio alla famiglia e a tutta l’Universit?, rappresentando tuttavia anche la profonda gratitudine che serbo nei confronti di chi per me ? stata una importante figura istituzionale, sensibile, uomo capace  di tessere rapporti proficui nel dialogo necessario tra  istituzioni.  Mancher? molto alla citt?.Ersilia Lancia –  Assessore alle Politiche giovanili del Comune dell’Aquila

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

