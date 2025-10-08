L’Aquila, Scomparsa Alesse, il cordoglio dell’assessore Lancia

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’improvvisa scomparsa del Professore Edoardo Alesse, gi? rettore del nostro ateneo, mi addolora profondamente . Voglio esprimere sentimenti di sincero cordoglio alla famiglia e a tutta l’Universit?, rappresentando tuttavia anche la profonda gratitudine che serbo nei confronti di chi per me ? stata una importante figura istituzionale, sensibile, uomo capace di tessere rapporti proficui nel dialogo necessario tra istituzioni. Mancher? molto alla citt?.Ersilia Lancia – Assessore alle Politiche giovanili del Comune dell’Aquila
