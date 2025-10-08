- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

L’Aquila, Scomparsa Alesse, il cordoglio dell’Assessore Tursini

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa del professor Edoardo Alesse, gi? rettore dell’Universit? degli studi dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Persona di elevato spessore scientifico, docente appassionato, uomo di cultura e di grande umanit?, ha lasciato un segno indelebile nella comunit? accademica aquilana – viene evidenziato sul sito web. Alla famiglia e all’Ateneo giungano le pi? sincere condoglianze –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

