- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Scomparsa Anna Maggi Di Orio: il cordoglio del sindaco Biondi
Attualità

L’Aquila, Scomparsa Anna Maggi Di Orio: il cordoglio del sindaco Biondi

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa della signora Anna Maggi Di Orio, moglie del professor Ferdinando Di Orio, gi? rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Rivolgo a lui la mia pi? sentita vicinanza in un momento che rinnova il dolore di una prova gi? durissima, segnata dalla perdita prematura della figlia Veronica Gaia – si legge sul sito web ufficiale. Il professor Di Orio, nonostante le sofferenze, ha sempre trovato la forza di trasformare il dolore in impegno, dedicandosi con generosit? all’ascolto e al sostegno dei giovani, offrendo alla nostra comunit? un esempio raro di coraggio e di dedizione al bene comune – si apprende dalla nota stampa. A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera citt? e mio personale, esprimo sentimenti di profondo cordoglio, unendomi al dolore del professore e di quanti oggi piangono la signora Anna”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it