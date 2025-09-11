L’Aquila, Scomparsa Anna Maggi Di Orio: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa della signora Anna Maggi Di Orio, moglie del professor Ferdinando Di Orio, gi? rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Rivolgo a lui la mia pi? sentita vicinanza in un momento che rinnova il dolore di una prova gi? durissima, segnata dalla perdita prematura della figlia Veronica Gaia – si legge sul sito web ufficiale. Il professor Di Orio, nonostante le sofferenze, ha sempre trovato la forza di trasformare il dolore in impegno, dedicandosi con generosit? all’ascolto e al sostegno dei giovani, offrendo alla nostra comunit? un esempio raro di coraggio e di dedizione al bene comune – si apprende dalla nota stampa. A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera citt? e mio personale, esprimo sentimenti di profondo cordoglio, unendomi al dolore del professore e di quanti oggi piangono la signora Anna”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

