L’Aquila, Scomparsa Clara Ciuca, il cordoglio del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“Con grande dispiacere e tristezza ho appreso dell’improvvisa scomparsa di Clara Ciuca – Per anni punto di riferimento nel mondo del sindacato e tra i lavoratori di un settore, quello metalmeccanico, spesso alle prese con situazioni di difficolt? per le complessit? legate a congiunture locali o nazionali – precisa il comunicato. Da sempre, ma soprattutto nel post sisma, proprio in qualit? di segretario provinciale Uilm, Ciuca ? stata protagonista insieme ai colleghi delle altre sigle sindacali di categoria, di importanti battaglie a difesa dell’occupazione nel nostro territorio – Il suo impegno ? sempre stato rivolto al sostegno e l’aiuto di chi ne avesse bisogno nel segno di importanti valori che l’hanno quotidianamente accompagnata nel ruolo di moglie, madre sorella e amica di quanti la conoscevano bene, apprezzandone le doti umane e professionali – precisa la nota online. Al marito Pierluigi, ai figli, ai familiari tutti e a quanti hanno condiviso con lei esperienze di vita, professionali e di lotte sindacali giungano sincere condoglianze a nome della Municipalit? aquilana e a titolo personale”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

