L’Aquila, Scomparsa del prof Orzieri, il cordoglio del sindaco Biondi

“A nome della municipalit? e mio personale, esprimo il pi? sentito cordoglio alla famiglia Orzieri per la dipartita del caro Ezio, colonna portante del corpo docenti del Liceo Scientifico “A. Bafile” dell’Aquila – Lo studio e l’insegnamento della matematica e della fisica, il rapporto con i suoi allievi, la passione per la montagna e per il rugby che lo aveva portato a giocare e a diventare campione d’Italia con L’Aquila: questo porto di lui con me – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Uomo di cultura e formazione, lascia un ricordo prezioso a noi tutti che l’abbiamo conosciuto e che abbiamo avuto il privilegio di ascoltarlo dai banchi – aggiunge la nota pubblicata. Rivolgo ai suoi familiari un affettuoso abbraccio – recita il testo pubblicato online. “.

