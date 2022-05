L’Aquila, Scomparsa di Domenico Cupillari, il cordoglio della Municipalità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Municipalit dell’Aquila esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Cupillari – Stimato docente per tanti anni e presidente del centro anziani di Filetto, il professor Cupillari era meritatamente un punto di riferimento sia in ambito scolastico che nella sua attivit sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le pi profonde condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene – si apprende dalla nota stampa.

