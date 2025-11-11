- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Scomparsa di Fausto Fracassi, il cordoglio del sindaco Biondi
Attualità

L’Aquila, Scomparsa di Fausto Fracassi, il cordoglio del sindaco Biondi

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, esprime profondo cordoglio, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, per la scomparsa di Fausto Fracassi, gi? assessore comunale dell’Aquila, direttore dell’Asm e sindaco del Comune di Ocre – “Con la scomparsa di Fausto Fracassi – dichiara il sindaco – perdiamo un amministratore di grande valore, capace e concreto, che ha dedicato con passione e autentico senso delle istituzioni molti anni della propria vita al servizio delle comunit?. Personalmente perdo una persona da cui ho imparato, che mi ha guidato, con cui ho condiviso confronti sinceri e costruttivi – precisa il comunicato. Ma, soprattutto, perdo un amico”.Alla moglie Fiorenza, alle figlie Chiara e Silvia, ai familiari tutti giungano le pi? sentite condoglianze –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it