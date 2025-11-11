L’Aquila, Scomparsa di Fausto Fracassi, il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, esprime profondo cordoglio, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, per la scomparsa di Fausto Fracassi, gi? assessore comunale dell’Aquila, direttore dell’Asm e sindaco del Comune di Ocre – “Con la scomparsa di Fausto Fracassi – dichiara il sindaco – perdiamo un amministratore di grande valore, capace e concreto, che ha dedicato con passione e autentico senso delle istituzioni molti anni della propria vita al servizio delle comunit?. Personalmente perdo una persona da cui ho imparato, che mi ha guidato, con cui ho condiviso confronti sinceri e costruttivi – precisa il comunicato. Ma, soprattutto, perdo un amico”.Alla moglie Fiorenza, alle figlie Chiara e Silvia, ai familiari tutti giungano le pi? sentite condoglianze –

