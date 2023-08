L’Aquila, Scomparsa di Giandonato Morra, il cordoglio del Sindaco Pierluigi Biondi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“L’Abruzzo e Teramo perdono un figlio dal grande cuore, un amministratore attento e dedicato”, cos? Pierluigi Biondi, il sindaco dell’Aquila, alla notizia della scomparsa, dopo lunga e grave malattia, di Giandonato Morra – “Ha amato da subito la nostra terra, pur essendo pugliese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E al servizio di questa ha speso la sua vita, nell’impegno politico e come legale – si apprende dalla nota stampa. La sua innata simpatia, la sua grande capacit? di mediazione, lo hanno portato a ricoprire con successo ruoli delicati, come quello di difensore civico regionale piuttosto che come assessore abruzzese con la Giunta Chiodi”, prosegue Biondi – aggiunge la nota pubblicata. “Alla sua famiglia, alla compagna di una vita, Fausta, ai figli Raimondo e Cristiano, ai fratelli, il profondo cordoglio della Municipalit? aquilana e mio personale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it