lunedì, Agosto 25, 2025
L'Aquila, Scomparsa di Loreto Cucchiarelli: il cordoglio del sindaco Biondi
Attualità

L’Aquila, Scomparsa di Loreto Cucchiarelli: il cordoglio del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Con profonda commozione ho appreso della scomparsa di Loreto Cucchiarelli, una delle figure pi? rappresentative della storia del rugby aquilano e nazionale – si apprende dalla nota stampa. Loreto ha scritto pagine indelebili di sport e di vita: prima come giocatore, contribuendo alla conquista del primo storico scudetto dell’Aquila Rugby nel 1967, poi come allenatore e dirigente, guidando con passione e competenza generazioni di atleti e regalando alla nostra citt? altri titoli e soddisfazioni indimenticabili – precisa il comunicato. Il suo nome rester? per sempre legato alla grande tradizione rugbistica aquilana, che attraverso lui ha portato i colori neroverdi in giro per l’Italia e nel mondo, facendone un simbolo di orgoglio e identit? collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Alla moglie Maria Cristina, ai figli Stefano, Francesca e Irene, agli amici e a tutta la comunit? rugbistica rivolgo, a nome dell’amministrazione comunale e mio personale, le pi? sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso di una citt? intera che non dimenticher? mai l’uomo e il campione”.  Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

