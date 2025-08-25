L’Aquila, Scomparsa di Loreto Cucchiarelli: il cordoglio del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Con profonda commozione ho appreso della scomparsa di Loreto Cucchiarelli, una delle figure pi? rappresentative della storia del rugby aquilano e nazionale – si apprende dalla nota stampa. Loreto ha scritto pagine indelebili di sport e di vita: prima come giocatore, contribuendo alla conquista del primo storico scudetto dell’Aquila Rugby nel 1967, poi come allenatore e dirigente, guidando con passione e competenza generazioni di atleti e regalando alla nostra citt? altri titoli e soddisfazioni indimenticabili – precisa il comunicato. Il suo nome rester? per sempre legato alla grande tradizione rugbistica aquilana, che attraverso lui ha portato i colori neroverdi in giro per l’Italia e nel mondo, facendone un simbolo di orgoglio e identit? collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Alla moglie Maria Cristina, ai figli Stefano, Francesca e Irene, agli amici e a tutta la comunit? rugbistica rivolgo, a nome dell’amministrazione comunale e mio personale, le pi? sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso di una citt? intera che non dimenticher? mai l’uomo e il campione”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

