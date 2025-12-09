- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
L’Aquila, Scomparsa di Luigi Cataldi Madonna: il cordoglio del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“A nome della municipalit? e mio personale, esprimo sentimenti di profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Cataldi Madonna – A lungo docente del nostro Ateneo, con l’azienda fondata dal nonno che ha portato avanti per vent’anni prima di passare il testimone alla figlia Giulia, ha scritto una pagina importante per la viticoltura abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il suo ricordo sar? indelebile per generazioni di studenti, per l’intero mondo produttivo che ha visto in lui un punto di riferimento e per tutti gli abruzzesi che hanno apprezzato e apprezzano i suoi vini, che ? stato capace di far conoscere ben oltre i confini regionali – precisa la nota online. Ai suoi cari giungano le nostre condoglianze”.? il messaggio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulla scomparsa di Luigi Cataldi Madonna – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

