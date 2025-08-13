L’Aquila, Scomparsa di Mohamed Abdelgaoui: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“La tragica morte di Mohamed Abdelgaoui ci addolora profondamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un giovane di appena ventun anni, studente universitario, che si trovava nel nostro territorio per una gita con il fratello e alcuni amici, ha perso la vita in un pomeriggio che doveva essere di svago, trasformato invece in un dramma che segna la nostra comunit?. A nome dell’Amministrazione comunale e della citt? dell’Aquila, esprimo il pi? sentito cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici e all’intera comunit? tunisina, presente e radicata nel nostro Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento sincero va ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, al personale del 118, ai Carabinieri e a tutte le forze impegnate nelle operazioni di recupero, che hanno agito con prontezza, professionalit? e umanit?. Un episodio che riaccende il ricordo di un’altra ferita recente: la scomparsa, lo scorso giugno, di Rahmat Hussain, giovane di origini pakistane residente da anni all’Aquila, annegato nello stesso lago – riporta testualmente l’articolo online. Ai cari di Mohamed e a chi gli ha voluto bene va il nostro abbraccio, con rispetto e profonda vicinanza – si legge sul sito web ufficiale. La citt? dell’Aquila si stringe a loro nel dolore per questa perdita che colpisce tutti”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it