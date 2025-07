L’Aquila, Scomparsa di Nino Scipioni: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“La notizia della tragica scomparsa di Nino Scipioni ci lascia attoniti e profondamente addolorati – aggiunge la nota pubblicata. Con lui se ne va non solo uno storico imprenditore dell’Aquila, ma anche un uomo appassionato, legato visceralmente alla sua terra e a quella montagna che tanto amava, e che purtroppo lo ha accolto nel suo ultimo viaggio – Il suo nome ? legato alla storia economica e sociale dell’Aquila, e il ricordo del suo impegno rimarr? vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato – A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera citt?, esprimo il pi? sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a loro con affetto e rispetto”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

