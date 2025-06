L’Aquila, Scomparsa di Rahmat Hussain. Il cordoglio di Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:?La tragica morte di Rahmat Hussain ci addolora profondamente – Un giovane di appena vent’anni, che aveva scelto l’Italia per costruire il proprio futuro, ha perso la vita in una giornata che doveva essere di festa, trasformata invece in un dramma che segna la nostra comunit?.A nome dell’Amministrazione comunale e della citt? dell’Aquila, esprimo il pi? sentito cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici e all’intera comunit? pakistana, presente e radicata sul nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ringraziamento sincero va ai soccorritori, ai sommozzatori e a tutte le forze impegnate nelle operazioni di ricerca, che hanno operato con dedizione e umanit?.Ai cari di Rahmat e a chi lo ha amato va il nostro abbraccio, con rispetto e profonda vicinanza – si apprende dal portale web ufficiale. La citt? dell’Aquila si stringe a loro nel dolore per questa perdita che colpisce tutti?.

