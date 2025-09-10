- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Settembre 10, 2025
Attualità

L’Aquila, Scomparsa di Tiziana Umbrico: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“La notizia della prematura scomparsa di Tiziana Umbrico mi riempie di profonda tristezza – si apprende dal portale web ufficiale. Donna generosa e sensibile, con il suo impegno instancabile nell’associazione ‘Mamme per L’Aquila’ ha rappresentato un punto di riferimento prezioso per tante famiglie e per l’intera comunit?, soprattutto nei difficili anni del post sisma – si legge sul sito web ufficiale. La sua umanit?, la capacit? di ascoltare e il sostegno concreto offerto a chi viveva momenti di sofferenza resteranno un esempio luminoso e indelebile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera citt? e mio personale, esprimo le pi? sentite condoglianze e mi stringo con affetto al marito Roberto, ai figli, ai genitori, alle sorelle e a quanti hanno avuto la fortuna di condividere con lei vita, amicizia e impegno civico”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

