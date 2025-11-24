L’Aquila, Scomparsa Ezio Leonardis: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gaudenzio Leonardis, per tutti Ezio, figura di riferimento per la comunit? di San Demetrio, che ha amministrato in veste di sindaco, e per l’intero territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. Ezio ? stato un amministratore appassionato, un uomo delle istituzioni capace di guardare lontano, dotato di una visione concreta e generosa – si legge sul sito web ufficiale. A lui, che ho avuto modo di apprezzare per la sua capacit? di confronto e l’attenzione costante verso il bene comune, dobbiamo l’intuizione dello sfruttamento a fini turistici delle grotte di Stiffe, un progetto che ha saputo rilanciare il territorio valorizzandone bellezza, storia e potenzialit?. A nome dell’Amministrazione comunale, della citt? e a titolo personale, esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia Leonardis, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con Ezio un tratto di strada”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

