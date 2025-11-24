- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 24, 2025
L'Aquila, Scomparsa Ezio Leonardis: il cordoglio del sindaco Biondi
Attualità

L’Aquila, Scomparsa Ezio Leonardis: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gaudenzio Leonardis, per tutti Ezio, figura di riferimento per la comunit? di San Demetrio, che ha amministrato in veste di sindaco, e per l’intero territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. Ezio ? stato un amministratore appassionato, un uomo delle istituzioni capace di guardare lontano, dotato di una visione concreta e generosa – si legge sul sito web ufficiale. A lui, che ho avuto modo di apprezzare per la sua capacit? di confronto e l’attenzione costante verso il bene comune, dobbiamo l’intuizione dello sfruttamento a fini turistici delle grotte di Stiffe, un progetto che ha saputo rilanciare il territorio valorizzandone bellezza, storia e potenzialit?. A nome dell’Amministrazione comunale, della citt? e a titolo personale, esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia Leonardis, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con Ezio un tratto di strada”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi  Biondi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

