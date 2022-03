L’Aquila, Scomparsa Gianfranco Bizzini, il cordoglio del sindaco

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“Desidero esprimere, a nome della Municipalit e a titolo personale, sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Bizzini – precisa la nota online. L’Aquila perde una figura che per anni stata punto di riferimento per lo sport e, in particolare, per la pallacanestro che grazie al suo contributo ha raggiunto livelli importanti, dando lustro all’intera citt. Risultati raggiunti grazie anche alla sua dedizione per quella che stata una passione e non un lavoro, a cui ha prestato costantemente tempo, energie e grande generosit. Alla sorella e al fratello, Paola e Pierluigi, ai figli Francesca e Lorenzo e ai familiari tutti giungano le pi sentite condoglianze”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

